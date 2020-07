Gewinnerbilder des Malwettbewerbs stehen fest

Wegen der Absage des Leutkircher Kinderfests 2020 hatte der Kinderfestausschuss Anfang Juni die Kinder an den Schulen zu einem Malwettbewerb aufgerufen. Nun stehen die Gewinner fest. Insgesamt 92 Schüler der Klassen eins bis sechs haben laut Jury mit tollen Bildern ausgedrückt, was ihnen am Kinderfest am besten gefällt und auf was sie sich im kommenden Jahr besonders freuen.

Die 18 Gewinner der jeweiligen Klassenstufen sind postalisch bereits über ihre Platzierung informiert worden und können bei der Stadtverwaltung ein Geschenk abholen. Laut Mitteilung hat Emma Mösle aus der Grundschule Reichenhofen mit einem Bild vom Ponyreiten überzeugt (links oben). Giulia Biechele aus der zweiten Klasse der Grundschule Willerazhofen verdiente sich den ersten Platz mit einem farbenfrohen Bild vom Riesenrad (nicht abgebildet). Mit einem kreativen Bild der Innenstadt zum Zeitpunkt des Luftballonstarts hat aus Klassenstufe drei Charlotte Schramm von der Grundschule Oberer Graben überzeugt (nicht abgebildet). Der erste Platz der Klassenstufe vier geht an Luisa Widler von der Grundschule Willerazhofen, die einen Einblick ins Kinderfesttheater gab (unten links). Aus der Klassenstufe fünf der Otl-Aicher Realschule überzeugte Ida Heinzelmann mit einem Bild der Waterballs (oben rechts). Und mit einem vielseitigen Einblick in die Kinderfesteröffnung, den Umzug und den Luftballonstart gewann Antonia Janz von der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen aus Klasse sechs (unten rechts).