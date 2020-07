Gewinner des Malwettbewerbs für das Leutkircher Kinderfest 2020 stehen fest

Anfang Juni hatte der Kinderfestausschuss zu einem Malwettbewerb anlässlich des coronabedingten Ausfalls des Leutkircher Kinderfests 2020 aufgerufen. Insgesamt 92 Schüler der Klassen eins bis sechs haben nach Angaben der Stadt mit tollen Bildern ausgedrückt, was ihnen am Kinderfest am besten gefällt und auf was sie sich im kommenden Jahr besonders freuen. Nun stehen die Gewinner fest.

Die insgesamt 18 Gewinner der jeweiligen Klassenstufen seien postalisch bereits über ihre Platzierung informiert worden und können ihr Geschenk bei der Stadtverwaltung abholen. Aus Klassenstufe eins habe Emma Mösle aus der Grundschule Reichenhofen mit einem Bild vom Ponyreiten überzeugen können. Giulia Biechele aus der zweiten Klasse der Grundschule Willerazhofen verdiene den ersten Platz mit einem farbenfrohen Bild vom Riesenrad.

Luftballonstarts und Kinderfesttheater

Mit einem kreativen Bild der Innenstadt zum Zeitpunkt des Luftballonstarts habe aus der Klassenstufe drei Charlotte Schramm von der Grundschule Oberer Graben überzeugt. Der erste Platz der Klassenstufe vier gehe an Luisa Widler der Grundschule Willerazhofen, die mit ihrem Bild einen Einblick des abgesagten Kinderfesttheaters gab.

Aus der Klassenstufe 5 habe von der Otl-Aicher Realschule Ida Heinzelmann mit einem Bild der Waterballs überzeugen können, die sich jährlich großer Beliebtheit auf dem Kinderfest erfreue. Mit einem vielseitigen Einblick in die Kinderfesteröffnung, den Umzug und den Luftballonstart gewann Antonia Janz von der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen aus Klasse sechs.

Kinderfestausschuss bedankt sich

Der Kinderfestausschuss bedankt sich laut Mittteilung bei Moritz Stokklauser der Spielerei Leutkirch für sein Entgegenkommen bei der Finanzierung der Preise, bei der Leutkircher Spielecke für die gespendeten Sachpreise sowie Fesslers Spielkiste und Spielwaren Zorn für die Annahme der Gutscheine.