Gewaltsamer Einbruch in eine Gaststätte.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag irgendwann nach 2.30 Uhr gewaltsam in ein Café in der Kornhausstraße eingedrungen. Laut aktuelltem Polizeibericht gelangten sie über einen Hintereingang in die Räume des Gastronomiebetriebs. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561 / 84880, zu melden.