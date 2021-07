Gestürzter Radfahrer beleidigt Einsatzkräfte

Ein erheblich alkoholisierter Radfahrer, der in Adrazhofen gestürzt ist, hat Rettungsdienst und Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr beschäftigt. Der 31 Jahre alte Mann trug dem Polizeibericht zufolge keinen Helm und zog sich bei seinem Fall schwere Kopfverletzungen zu. Da er sich in seinem deutlich alkoholisierten Zustand nicht behandeln lassen wollte, mussten ihn die Polizeibeamten in den Rettungswagen bugsieren und seine Fahrt ins Krankenhaus begleiten. Währenddessen beleidigte der 31-Jährige die Beamten fortwährend. Er wurde letztlich im Krankenhaus medikamentös beruhigt und im Anschluss behandelt. Der Mann hat nun mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung zu rechnen.