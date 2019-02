Geschwister-Scholl-Schule gedenkt Hans und Sophie Scholl

Der 22. Februar ist für die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in jedem Jahr ein besonderer Tag. Denn an diesem Tag vor 76 Jahren wurden die Namenspatronen der Schule, Hans und Sophie Scholl, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Um an die mutigen Studenten und ihr Aufbegehren gegen das Hitlerregime anerkennend zurückzudenken, sind etwa 320 Schüler zu zwei Gedenkveranstaltungen in der Aula zusammen gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eröffnet wurden die Veranstaltungen durch Schulleiter Heinz Brünz, der in seinen einleitenden Worten hervorhob, dass die GSS eine Schule mit Vielfalt sei. Toleranz, Respekt, Einsatzbereitschaft, Fairness und demokratisches Denken seien Werte, die auch im Leitbild der GSS verankert seien und denen man gemeinsam im Schulalltag nachkommen wolle.

Anschließend verdeutlichten Schüler des Geschichtskurses der Klasse TGI/M 12, welche Bedeutung die Geschwister Scholl und ihr Einsatz für die Demokratie auch heute noch für uns haben. Dabei präsentierten sie Plakate zu Themen wie „Die Wurzeln der Demokratie“, „Die Weiße Rose“ und „Die Bedeutung der Demokratie in der Schule“. In diesem Zusammenhang stellten die Jugendlichen laut Mitteilung auch heraus, dass wir nicht vergessen dürften, wie gut es unserer Gesellschaft heute gehe. Außerdem sei es wichtig, sich als junger Mensch nicht alles gefallen zu lassen und seine Meinung frei zu äußern. Für eine feierliche musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgte Manuel Menig am Klavier.