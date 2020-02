Geschichtenerzähler Ulrich vom Waldberg will in fremde Welten entführen

Der von der Glodmund Erzähl-Akademie zertifizierte Geschchtenerzähler Ulrich vom Waldberg entführt in der Bibliothek der Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau nach einem anstrengenden Arbeitstag in fremde Welten.

Wie es in der Veranstaltungsankündigung heißt, trägt Ulrich vom Waldberg an den Freitagen, 21. Februar, 20. März, 24. April und 29. Mai, jeweils um 16 Uhr „genussvolle Geschichten, garniert mit feinen musikalischen Zutaten“ vor. Geschichten würden Herzen öffnen, Menschen mit ihren Erinnerungen verbinden und Raum für Fantasie geben, heißt es dort. Die Veranstaltungen sind im Eintrittspreis der Genussmanufaktur enthalten, Kinder bis 18 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Weitere Informationen unter https://ulrich-erzaehlt.de oder unter der Telefonnummer 0160 / 90630889.