Geschenke für ukrainische Kinder gesucht

Die Weihnachtszeit bricht an und in den Straßen von Leutkirch herrscht ausgelassene und schöne Stimmung. Doch das gilt leider nicht für alle, der Krieg in der Ukraine dauert an, es sind immer noch Flüchtlinge in den Not-Unterkünften untergebracht, für diese Menschen ist diese Situation alles andere als eine weihnachtliche Stimmung. Aus diesem Grund plant das Jugendhaus Leutkirch zusammen mit der „Familie Künst“, dem katholische Jugendhaus Chillix und dem Netzwerk Wille (Willkommen in Leutkirch – Elobau Stiftung) eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Menschen in der Leutkircher Notunterkunft.

Diese gemeinschaftliche Aktion soll vor allem für die untergebrachten Kinder eine kleine Aufmunterung in einer solch schweren Zeit sein. Das Hauptziel soll sein, den Menschen einen schönen, gemeinsamen und feierlichen Abend zu bereiten, wie es bei den meisten Familien in Deutschland der Fall sein wird. Um dies umzusetzen, entstand die Idee, den Kindern auch Geschenke unter den Weihnachtsbaum zu legen. Hierbei war ein Leutkircher Spielwarengeschäft sofort bereit auszuhelfen und dabei kamen schon 30 tolle und sinnvolle Geschenke zusammen. Doch um jedem Kind in der Notunterkunft gerecht zu werden und ebenfalls ein Geschenk zu übergeben, würden die Organisatoren noch 60 weitere Geschenke benötigen.

Die Organisatoren suchen original verpackte Spiele, Kuscheltiere und auch weiteres, was ein Kinderherz begehrt. Die Dinge können im Zeitraum vom 28. November bis zum 2. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr, im Jugendhaus in der Poststraße 8 abgegeben werden.