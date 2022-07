Durch herumfliegende Reifenteile sind am Montag kurz vor 23 Uhr sechs Autos beschädigt worden. An einem Lastwagen, der in Richtung Lindau unterwegs war, platzte laut Polizei auf Höhe der Rastanlage Winterberg ein Reifen. Die durch den LKW aufgewirbelten Reifenteile trafen die sechs nachfolgenden Autos, sodass an diesen und dem Schwerlaster insgesamt ein Schaden von rund 10 000 Euro entstand. Ein Audi sowie der Lkw mussten im Anschluss abgeschleppt werden.