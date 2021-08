Geparktes Fahrzeug touchiert – Polizei sucht Zeugen

Sachschaden von rund 6000 Euro hat nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitagmorgen an einem Seat Alhambra verursacht. Der Seat war zwischen 7 und 9 Uhr auf dem Parkplatz bei den Bahnhofsarkaden abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte mutmaßlich ein blaues Fahrzeug die linke Seite des Seat. Der Unfallverursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07561 / 84 880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.