Geparktes Auto in der Leutkircher Rosenstraße angefahren

Ein Schaden von etwa 500 Euro dürfte an einem geparkten Ford Focus entstanden sein, der am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Leutkircher Rosenstraße angefahren wurde.

Der Fahrer eines Renault parkte laut Polizei aus einer Parklücke aus und streifte dabei den Ford. Im Anschluss suchte der Verursacher das Weite. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei, die nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, dürfen sich unter Telefon 07561/84880 melden.