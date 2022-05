Generalversammlung der Musikkapelle Willerazhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei, von der Corona-Pandemie geprägten, Jahren, konnte die Musikkapelle Willerazhofen Mitte Mai wieder eine Generalversammlung in der Turn- und Festhalle in Willerazhofen abhalten.

Nach Begrüßung durch Vorstand Florian Sauter berichtete Ortsvorsteher Alois Peter zum aktuellen Stand der Planung des Multifunktionsraums in Willerazhofen, der auch als Proberaum des Vereines dienen wird.

Durch einen Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre, wurde allen nochmals bewusst, welche schwierige und außergewöhnliche Zeiten durchlebt wurden. Dennoch zeigte sich, dass der Zusammenhalt immer da war und auch an musikalischen Auftritten alles in dem vorgegebenen Rahmen ermöglicht wurde. So wurden in kleinen Besetzungen verschiedene kirchliche Anlässe musikalisch begleitet und auch ein Frühschoppen auf dem Dorfplatz in Willerazhofen veranstaltet. Das Konzert gemeinsam mit der Jugendkapelle Leutkirch-Achtal Ende April war für alle bereits ein erstes Highlight des neuen Jahres!

Im Anschluss an den Kassenbericht erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

Im Rahmen der anstehenden Wahlen wurde Miriam Menig in ihrem Amt als zweiter Vorstand sowie Selina Reutlinger als Kassiererin des Vereins bestätigt. Klaus Herrmann wurde zum Schriftführer des Vereins gewählt. Tabea Einsiedler ist die neue Jugendleiterin und Florian Buffler hat das Amt des Jugendvertreters übernommen. Im Ausschuss sind darüber hinaus mit Annika Sauter, Stefan Bufler und Tobias Reutlinger drei weitere neue Gesichter vertreten.

Im Mittelpunkt stand an diesem Abend natürlich auch der Ausblick auf die kommenden Termine. Neben dem Bau des Multifunktionsraums, wird es im Jahr 2022 auch weitere musikalische Höhepunkte geben, allen voran ein Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Dietmanns im November in Dietmanns.