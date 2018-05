Gemeinschaftszentrum für Wuchzenhofen?

Wie können wir unsere Ortschaft für die Zukunft sinnvoll aufstellen? Mit dieser Frage hat sich vor einiger Zeit der Wuchzenhofener Ortschaftsrat beschäftigt. „In intensiven Beratungen haben wir ein Konzept erarbeitet“, erklärt Ortsvorsteher Gerhard Hutter im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei handelt es sich um einen Antrag zur Aufnahme in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Ob und in welcher Form das Konzept beim Land Baden-Württemberg eingereicht wird, soll der Gemeinderat laut Stadtverwaltung im Juni entscheiden.

Ein zentraler Punkt im Konzept des Ortschaftsrates: Am Standort Tannhöfe – wo auch die Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen beheimatet ist – soll ein sogenanntes Gemeinschaftszentrum für Kinder und Erwachsene entstehen. Konkret sehen die Pläne vor, dass etwa der Kindergarten in Adrazhofen dorthin umzieht. Ein Neubau wäre dafür erforderlich. Für diese Variante spricht laut Hutter, dass die Bausubstanz des bisherigen Kindergarten-Gebäudes ohnehin marode sei. Mit dem Umzug könne einer aufwändigen Sanierung aus dem Weg gegangen werden. Zudem bestehe aktuell „akute Raumnot“. Darüber hinaus wäre nach Ansicht des Ortsvorstehers der Standort Tannhöfe für Kinder aus Wuchzenhofen und der Umgebung besser zu erreichen.

Weiter sieht das Konzept vor, den Spielplatz am Adrazhofener Rathaus aufzugeben und im Gegenzug die Spielfläche in Tannhöfe zu erweitern. Auch die Ortsverwaltung könnte ihren Sitz im Adrazhofener Rathaus aufgeben und sich künftig auf dem Gelände zwischen Wuchzenhofen und Adrazhofen ansiedeln. Außerdem schwebt den Ortschaftsräten vor, dass im möglichen Gemeinschaftszentrum in Tannhöfe auch Räume für die Musikkapelle, die Feuerwehr sowie für weitere Vereine geschaffen werden.

Sozialwohnungen sind denkbar

Die Pläne beinhalten auch, dass auf den frei werdenden Grundstücken in Adrazhofen (vor allem Kindergarten und Spielplatz) sozial- und altersgerechte Wohnungen entstehen könnten, „um zu gewährleisten, dass kinderreichen Familien Wohnraum angeboten werden kann und dass alte Menschen in ihrer dörflichen Umgebung bleiben können“. Ortsvorsteher Hutter spricht von einem „riesen Projekt mitten im Dorf“.

Das Konzept für den ELR-Antrag weist darüber hinaus zahlreiche Vorschläge für die Teilorte Ottmannshofen, Niederhofen, Lauben, Balterazhofen, Wielazhofen und Allmishofen auf. Ein Beispiel: In Niederhofen soll, wenn es nach dem Ortschaftsrat geht, unter anderem die ehemalige Schule energetisch saniert und ein Nutzungskonzept für das Erdgeschoss erarbeitet werden.

Wuchzenhofen ist laut Stadtverwaltung nicht die einzige Ortschaft, die für eine mögliche Aufnahme in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Konzepte erarbeitet. Vielmehr seien „alle Leutkircher Ortschaften“ beteiligt. In Reichenhofen und Diepoldshofen sei ein vergleichbares Konzept in vielen Bereichen bereits umgesetzt worden.