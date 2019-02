Gemeinschaftsschule informiert Viertklässler

Die Gemeinschaftsschule (GMS) Leutkirch lädt am Freitag, 22. Februar, von 16 bis 18 Uhr Viertklässler und ihre Eltern ein, die weiterführende Schule näher kennenzulernen.

Mit einem Vortrag machen der Schulleiter Jan Henning Gesierich-Kowalski und seine Stellvertreterin Cordula Homanner die Mütter und Väter mit der Gemeinschaftsschule vertraut, heißt es in der Ankündigung. Dabei wird neben der Vorstellung des pädagogischen und organisatorischen Konzeptes auch auf die Abschlussmöglichkeiten Haupt- und Realschulabschluss an der GMS Leutkirch sowie den Besuch der gymnasialen Oberstufe eingegangen. Im Anschluss beantworten Pädagogen aus der Sekundarstufe 1 gerne alle Fragen. Zudem können Klassen- und Fachräume sowie Lernateliers und Inputräume besucht werden.

Die Viertklässler lernen die Schulart mittels einer durch Lernbegleiter geführten aktiven Schulhausrallye kennen. Zudem werden ihnen durch Schüler der Klassenstufen 5 und 6 deren Arbeitsweise und das Lernen auf den Niveaustufen der Haupt- und der Realschule sowie des Gymnasiums vermittelt.

Durch die Beschäftigung von Hauptschul-, Realschul- und Gymnasiallehrern sei es der GMS Leutkirch möglich, in den Fächern auf jeweils unterschiedlichen Niveaus zu unterrichten, so die Pressemitteilung. Die Entscheidung, welchen Abschluss die Lernenden machen, werde in einer Gemeinschaftsschule erst in den Klassenstufen 8 und 9 getroffen.