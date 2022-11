Gemeinschaftskonzert der MK Beuren und Herlazhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer musikalischer Pause fand endlich wieder ein Gemeinschaftskonzert im Pfarrstadel in Herlazhofen statt. Eingeladen war die Musikkapelle aus Beuren, die den ersten Teil des Konzerts gestaltete. Nach dem Marsch „Arsenal“ von Jan van der Roost wurden die Zuhörer zu „Lord Tullamore“ nach Irland entführt. Danach ging es beschwingt mit „Beyond the sea“ in einem Arrangement von Steve McMillan weiter im Programm. Im Anschluss folgten „Selections from the Starlight-Express“, Melodien aus einem gleichnamigen Musical von Andrew Lloyd Webber über die Weltmeisterschaft der Züge, mit Rusty der Selbstzweifel überwindet und lernt an sich zu glauben. Den Schlusspunkt in dem abwechslungsreichen Programm von Beuren bildete Benediction von John Stevens, ein Werk das ursprünglich für einen Posaunenchor geschrieben wurde und in der vorgetragenen Orchesterversion begeisterte.

Nach einer Pause ging es weiter mit den Gastgebern. Auf den „Marsch der Titanen“ von Michael Schiegg, folgte mit den „Schmelzenden Riesen“ von Armin Kofler eine Reise in die Arktis mit rasanter Schlittenfahrt. Weiter ging es mit dem, ursprünglich für einen Stundenchor der Oberstufe geschriebenen, Stück „In aller Kürze“ von Thomas Asanger. Danach ging es auf Kaperfahrt mit „Santiano“ in einem Arrangement von Hans-Joachim Rogoll.

Nach dem Eintreffen von Klaus Wachter, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Blasmusikverbands Ravensburg, konnten, nach dem Klären des bestehenden „Saitenwurstdefizits“ und der Behebung desselben, die anstehenden Ehrungen vorgenommen werden. Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft in der Musikkapelle Herlazhofen Vanessa Stöckle und Nadine Graf, für 30-jährige Mitgliedschaft Helmut Wäckerle und Maria Goldhofer, für 40 Jahre Musikkapelle Josef Futscher und für 50-jährige Mitgliedschaft Robert Wäckerle und Alois Badstuber. Außerdem wurden Reinhold Gaile für zehn Jahre Mitgliedschaft im Vorstandsteam ausgezeichnet und Ralf Bentele für seine 30-jährige Tätigkeit als Kassierer.

Den Abschluss bildete dann „Baba Yetu“, der swahilische Text dieses Liedes entspricht unserem „Vater unser“, wurde von Christopher Tin für ein Videospiel (Civilization IV) komponiert und bekam 2011 sogar einen Grammy verliehen.