Gemeinsam neue Geh-Kultur entwickeln

Gemeinsam eine neue Geh-Kultur in Leutkirch entwickeln: Dies ist das erklärte Ziel der zahlreichen Teilnehmer beim Auftakt-Workshop zum Fußverkehrs-Check 2019 „Gehen – sitzen – spielen“, der im Foyer der Festhalle stattgefunden hat.

Ausgeschrieben wurde diese Aktion zur Förderung der Fußgänger vom Verkehrsministerium des Landes, bei der die Bewerbung von Leutkirch ihren Zuschlag bekam. Die Leitung des Checks übernehmen dabei Philipp Walgern und Fabian Friedelt vom Karlsruher Büro Planersozietät.

Mit interessanten Fakten zum Thema wartete Philipp Walgern zu Beginn des Workshops auf: So werde das Zu-Fuß-gehen „als Sowieso-Verkehr“ in den Planungen oft vergessen, wie auch der ruhende Fußverkehr, das Stehen und Sitzen. Dies im Gegensatz zu früheren Zeiten, als den Fußgängern mit Boulevards, Bürgersteigen, Spielstraßen und Alleen „Premiumräume“ zur Verfügung gestellt wurden.

Im Interesse der Umwelt, der Sicherheit und Gesundheit der Bürger gelte es, diese Räume wieder zurückzuholen und den Trend „weg vom Auto“ zu stärken, mit dem Ziel einer Fußgänger freundlichen Stadt.

Dass hier in Leutkirch noch viel im Argen liegt, wurde bei konkreten Rückmeldungen der Teilnehmer zu zwei geplanten Strecken in der Innenstadt sehr deutlich: So habe das Auto meist Vorrang, oft fahren die Autofahrer zu schnell und parken auf Gehwegen. Diese seien immer wieder zu eng und mit schwer begehbarer Oberfläche oder fehlen sogar an manchen Stellen ganz. Parkende Autos sorgen für gefährliche Sichtbehinderungen, auch brauche es mehr Zebrastreifen. Gelobt wurde dagegen die Situation am Bahnhof, der nun barrierefrei ist.

Als nächste Schritte des Projektes werden am 17. und 24. Oktober zwei Begehungen stattfinden. Startpunkt ist jeweils um 16 Uhr am Rathaus. Der Abschluss-Workshop mit der Auswertung der Ergebnisse und konkreten Verbesserungsvorschlägen ist am 25. November geplant.