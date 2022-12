Gemeinsam für den Nachwuchs da sein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Spende in Höhe von insgesamt knapp 3000 Euro hat der ALSO-Leutkirch kürzlich an die Stadthexen Leutkirch übergeben. „Wir sind ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, vor allem für die Familien da zu sein. Deshalb freuen wir uns sehr mit unserer Spende, die Jugendförderung der Stadthexen Leutkirch unterstützen zu können“, erklärt Tezer Leblebici, Vorsitzender des ALSO-Vereins und ergänzt: „Mit unserer Spende kann der Verein den Nachwuchs mit Masken, Häs´ und ähnlichem ausstatten und weiter dafür sorgen, dass auch in der fünften Jahreszeit – sozusagen als Auftakt für unser ALSO-Festival im Sommer – etwas für die Kinder in unserer Heimatstadt geboten wird“.

Die Spende wurde aufgeteilt auf 1800 Euro für den Förderverein Stadthexen Leutkirch und 1000 Euro an die Stadthexen Leutkirch.