Gemeinsam auf dem Weg zu neuen Straßen, Plätzen und Ufern

Die Stadt Leutkirch möchte die zentralen Straßen und Plätze im Stadtkern Leutkirch schrittweise im Bereich des Sanierungsgebiets „Entlang der Eschach“ aufwerten, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Auch der Flusslauf der Eschach selbst soll dabei angepackt werden. Konkret umfasst der Planungsbereich die südliche Untere Grabenstraße und die Obere Vorstadtstraße, den Eschachlauf in diesem Abschnitt, große Teile der Marktstraße, den Postplatz, den Marktplatz sowie den Gänsbühl. Die Neugestaltung zielt darauf ab, dass die Straßenabschnitte, Plätze und das Ufer ein „anziehendes Gewand“ bekommen, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Zukünftig soll der Stadtkern angenehmer für Fußgänger und Radfahrer sein, der Verkehrsfluss neu reguliert werden, die öffentlichen Flächen nützlicher für Geschäfte und die Gastronomie sein, sowie der Bereich für die Anwohner und für Besucher attraktiver werden.

Für eine zielführende Sanierung ist es der Stadt Leutkirch nach eigenen Angaben besonders wichtig, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern in einem mehrstufigen Beteiligungsprozess zu erkunden, welche Themen bei der Neugestaltung besonders wichtig sind, wo im öffentlichen Straßenraum wenig attraktive Ecken aufgewertet, Schwachstellen behoben und bereits schöne Stellen hervorgehoben werden können. Dafür sind zunächst zwei Beteiligungsmöglichkeiten geplant:

Von Donnerstag, 9. Juni, bis Freitag 8. Juli, können alle Interessierten den Bereich im Stadtkern auf einem eigenständigen Rundgang erkunden und analysieren. Ein „Erkundungs-Paket“ leitet durch den Rundgang. Am 22. September findet eine Informations- und Diskussionsveranstaltung, ab 18 Uhr, in der Festhalle in Leutkirch statt. Weitere Informationen zu den Beteiligungen finden sich jeweils rechtzeitig unter www.leutkirch.de/gemeinsamaufdemweg. Die Erkundungs-Pakete können im Rathaus und in der Touristinfo abgeholt werden.

Der Rundgang kann alleine oder in kleinen Gruppen gemacht werden. Für die gesamte Erkundung mit 5 Stationen werden etwa 60 bis 80 Minuten benötigt. Es ist aber auch möglich, sich auf die individuell wichtigen Stationen zu konzentrieren und damit etwas „abzukürzen“. Zu jeder Station gibt es ein kurzweiliges „Arbeitsblatt“ mit kleinen Aufgaben und Fragestellungen zum Ausfüllen. Am Ende des Rundganges sollten diese bis spätestens zum 11. Juli am Bauamt oder am Rathaus in den Briefkasten geworfen oder in den Touristeninfos abgegeben werden.

Alle Hinweise werden anonym zusammengetragen und zunächst bei der Informations- und Diskussionsveranstaltung vorgestellt.