Gemeinderatswahl: FDP erstmals mit eigenen Listen in Leutkirch und Aitrach

Der Leutkircher Gemeinderat könnte nach der Wahl von fünf auf sechs Fraktionen anwachsen. Erstmals tritt im Mai die FDP mit einer eigenen Liste an. Auch in Aitrach gehen die Liberalen erstmals mit einer eigenen Gemeinderatsliste ins Rennen. Auf beiden Listen finden sich drei Kandidaten.

14 Kandidaten – diese Zahl nannte der Leutkircher SPD-Stadtrat Jochen Narr vor Wochen als Voraussetzung dafür, dass seine Partei mit einer eigenen Liste zur Gemeinderatswahl antritt. Nur so sei es realistisch, mindestens zwei Kandidaten in den Rat zu bekommen und somit Fraktionsstatus zu erreichen.

Dieses Ziel gibt Ralf Sauer für die FDP angesichts von drei Listen-Kandidaten nicht aus. Es werde schon eng, einen Sitz zu erlangen, gesteht er ein. Sauer hätte gerne mehr Kandidaten auf der Liste gehabt, aber man gehe trotzdem „guten Mutes“ in den Wahlkampf. Neben ihm treten auf der Leutkircher FDP-Liste noch Iris Müller und Paul Mengele an. Bei der Gemeinderatswahl vor fünf Jahren trat Sauer als Liberaler auf der Liste der Freien Wähler an. „Diesmal wollen wir es selbst probieren.“

Sollte es so kommen, dass die FDP ein Mitglied im nächsten Gemeinderat stellt, könne sich dieses ja angesichts des Status als fraktionsloses Gemeinderatsmitglied mit „Parteien mit einer ähnlichen Programmatik“ zusammentun.

Für die FDP gebe es viele wichtige Themen, wird Sauer in einer Pressemitteilung zitiert: „Das aktuell wichtigste Thema ist Lärm und Verkehr. Noch immer fließt der gesamte Verkehr durch die Stadt und eine wirkliche Entlastung, z.B. durch eine Umgehung ist nicht in Sicht.“ Zudem sei es wichtig, die Attraktivität der Innenstadt zu verbessern. Dazu würden unter anderem die Vermeidung von Leerständen von Geschäften und die Verbesserung der Parkplatzsituation gehören. Paul Mengele liegt laut Mitteilung das Thema Bildung am Herzen: „Mir ist es wichtig, dass jeder Schüler und jede Schülerin die beste Bildung bekommt, um sich persönlich entfalten zu können. Nur wenn wir unsere Schulen mit modernen Lehrmitteln, mit denen die Digitalisierung nicht mehr nur Theorie ist, fit für die Zukunft machen, können wir dies ermöglichen.“

Auch in Aitrach treten die Freien Demokraten erstmals mit einer eigenen Liste bei der Wahl des Gemeinderats an, ebenfalls mit drei Kandidaten. „Aitrach geht es aktuell gut, aber in Zukunft gewinnen neue Schwerpunkte an Bedeutung“ begründet Markus Helfenstein in einer Mitteilung das Engagement der Liberalen vor Ort. Seine Frau Heike Helfenstein kandidiert ebenfalls und möchte die Aufmerksamkeit stärker auf gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung lenken. „Kinder und Jugendliche müssen den richtigen Umgang mit digitalen Medien ebenso lernen wie Mathe und Deutsch, doch es fehlt mitunter an Medienkompetenz in Schulen und Familien.“

Neben den typischen FDP-Themen Bildung und Digitalisierung steht bei den Aitrachern laut Markus Helfenstein der Umweltschutz im Vordergrund: „Maßnahmen gegen das Insektensterben, für die Reinhaltung der Gewässer und für mehr Radwege: Beim Umweltschutz kann man vor Ort eine Menge bewirken.“ Der Dritte auf der Liste ist Hartwig Hofherr. „Es wäre toll, wenn es einer von uns schafft“, sagt Markus Helfenstein.

Kurzzeitig habe es Überlegungen gegeben, mit auf die Freie Liste Aitrach zu gehen. Dann habe man sich aber für eine eigene Liste entschieden, weil es bei der FDP prinzipiell um mehr gehe als um die Politik vor Ort. Mit Blick auf die gleichzeitig stattfindende Europawahl wolle man damit auch bewusst eine „pro-europäische“ Alternative setzen.

Dass in beiden Gemeinden „nur“ drei Kandidaten auf der Liste stehen, ist für FDP-Kreisrat Daniel Gallasch kein Grund, einen Erfolg in Form von Gemeinderatsplätzen von vorneherein auszuschließen. Als Beispiel verweist er unter anderem auf „Mir Wurzacher“, die in Bad Wurzach als neue Liste bei der Wahl 2014 auf Anhieb von sieben Kandidaten drei in den Rat brachte.