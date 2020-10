Gemeinderat Leutkirch tagt in der Festhalle

Die nächste öffentliche Sitzung des Leutkircher Gemeinderates beginnt am Montag, 2. November, um 18 Uhr in der Festhalle. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung, Standort stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Kemptener Straße, Bebauungsplan Gewerbegebiet „An der Rauns“ mit Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige Auslegung, Neubau Geh- und Radweg Hinznanger Steige mit Bericht über die aktuelle Kostenentwicklung und Planungen zur Anbindung an den Bestand, Übertragung der Wohngeldbearbeitung auf das Landratsamt, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen und Anträge.