Gemeinderat beschließt Breitbandausbau für 60 Millionen Euro

Einen wichtigen Beschluss hat der Leutkircher Gemeinderat noch im Juli gefasst: Mit einem Zuschussantrag sollen geplante Investitionen in den Breitbandausbau von über 60 Millionen Euro in den kommenden Jahren finanziert werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. „Der komplizierte Förderantrag wurde im August in Berlin eingereicht, das Geld steht zur Verfügung und jetzt hoffen wir auf eine schnelle Bewilligung“, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle laut Mitteilung. Ziel sei es, die gesamte Markung mit Glasfaser zu erschließen. .

Zweckverband Breitband im Kreis gegründet

Nachdem die zuständigen Telekommunikationsunternehmen kaum Interesse an ländlichen Gebieten haben, hat die Stadt Leutkirch den Zweckverband Breitband im Landkreis Ravensburg mitgegründet. Nur dadurch konnten hohe Zuschüsse generiert und ein Betreiber für das kommunale Glasfasernetz gefunden werden. Seither wurden laut Mitteilung in Leutkirch rund 60 Kilometer Glasfaserinfrastruktur aufgebaut – ein Rekordwert im Landkreis. Mehr als 48 Kilometer sind bereits in Betrieb genommen.

Auch in den Sommermonaten wurde fleißig weitergebaut. „Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit regionalen Firmen, die den Ausbau gut voranbringen“, so Dominik Fischer vom Fachbereich Tiefbau der Stadtverwaltung Leutkirch. Aktuell finden unter anderem Arbeiten in Tautenhofen, Leutkirch (Schulen und Neubaugebiet) und in Wuchzenhofen statt.