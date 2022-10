Eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats Leutkirch beginnt am Montag, 10. Oktober, um 18 Uhr in der Festhalle in der Herlazhofer Straße. Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Bürgerfragestunde, der Ausbau des Nahwärmenetzes sowie der Breitbandausbau.