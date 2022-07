Eine öffentliche Sitzung des Leutkircher Gemeinderats findet am Montag, 25. Juli, ab 18 Uhr, in der Festhalle in der Herlazhofer Straße statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem Maßnahmen zur Stabilisierung der Betreuungssituation in den Kindergärten. Weitere Themen sind unter anderem die geplante Photovoltaikanlage „Heidschachen-Grube“ und der Neubau des Kindergartens St. Vincenz.