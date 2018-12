Die Senioren-Wohnanlage „Ulrichspark“ hat am Sonntag ein stattliches Ölgemälde der Diepoldshofer Künstlerin und Galeristin Dorothea Schrade erhalten.

Laut einer Pressemitteilung wurde das Bild mit dem Motiv „Mohnblüten“ von dem früheren Ehinger Zeitungsverleger Veit Feger an Regina Pacis gestiftet. Die 1943 in Reutlingen geborene Malerin hatte ihre Laufbahn als Galeristin im Jahre 1973 in Kißlegg begonnen, bevor sie 1985 nach Schloss Mochental bei Ehingen wechselte und die Galerie zusammen mit Ewald Schrade gründete und leitete.

Seit 2005 leitet Dorothea Schrade eine eigene Galerie in Diepoldshofen.