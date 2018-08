Gelungener Sommerausflug des Leutkircher Sängerkranzes

Wenn auch etwas anstrengend und schweißtreibend bei sommerlichen Temperaturen: Der Ausflug des Sängerkranzes nach Bad-Schussenried war für die zehn Teilnehmer nach eigenen Angaben beeindruckend und rundum gelungen. Nach der Fahrt mit der Bahn nach Aulendorf ging es zu Fuß zur „Oase“ an den Schwaigfurter Weiher und von dort nach Bad Schussenried zur Mit-Mach Ausstellung „Du bist die Kunst“ in das Klostermuseum. Hier warteten eindrucksvolle raumgreifende Bildmotive, großformatig von chinesischen Malern geschaffen, auf die Besucher. Gezielt ins Bild stehend und fotografiert entstand für sie dabei die faszinierende Illusion, mitten im Geschehen zu sein. In der realen Welt ging es dann bequem und pünktlich mit Bus und Bahn zurück in die Allgäustadt. Foto: Sängerkranz