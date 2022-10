Gelungener Auftakt im Café Wille

Zur Eröffnung des Café Wille kamen am vergangenen Donnerstag knapp 70 Leutkircher mit und ohne internationalen Hintergrund im Johanniter-Sonnentreff zusammen, wie Wille Koordinatorin Doreen Manuele berichtet.

Gemeinsam mit ihrem Team brachte Manuele den Gästen die Idee vom Sprach- und Mitmach-Café näher. So starte man im Oktober mit einem Kinderprogramm und internationalem Kochen und wolle das Programm gemeinsam mit den Ideen und Wünschen der Besucher stetig ausbauen und bereichern, heißt es in dem Bericht. Dadurch erhielten die nicht deutschsprachigen Gäste des Cafés erste Impulse, um die deutsche Sprache zu erlernen, aber auch die Möglichkeit, vorhandene Kenntnisse erweitern zu können. Die Begegnung und der Austausch mit anderen Menschen sollten dabei natürlich nicht zu kurz kommen, so Manuele.

„Internationale Weihnachten“ geplant

Für die kommenden Wochen stünden im November "Internationale (Herkunfts-)Geschichten“, im Dezember „Internationale Weihnachten“ mit Basteln und Musizieren auf dem Programm. "Parallel zu unserem Programm, möchten wir unseren Café-Gästen die Möglichkeit geben, verschiedene Beratungsangebote wie zum Beispiel vom Integrationsmanagement der Stadt Leutkirch, wahrzunehmen. Darüber hinaus arbeiten wir aktuell an weiteren Ideen für Beratungen und Workshops mit verschiedenen Institutionen und werden dazu rechtzeitig über die bekannten Kanäle informieren", so Manuele.

Die Eröffnung wurde von fröhlichen Liedern des Kinderchors "Martinsmäuse" unter der Leitung von Christine King musikalisch begleitet. Die von den Johannitern zur Verfügung gestellte Hüpfburg war der Kindermagnet schlechthin. Für das leibliche Wohl sorgten selbst gemachte ukrainische, türkische und deutsche Leckereien sowie "gerettete" Backwaren, die das Café vom Backshop der OMV-Tankstelle in Leutkirch bezieht.

Hinsichtlich der Bewirtung verfolgt das Café, dass immer am Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist, die Prinzipien des Sonnentreffs: Getränke und Speisen können gegen eine kleine Spende erworben werden.

Thema „Integration für Frauen“

Das Café Wille ist innerhalb des von fünf Leutkircher Stiftungen initiierten Integrationsnetzwerks „Willkommen in Leutkirch“ entstanden. Diese sind: Miller-Weber.Stiftung, Thussi-Drexler-Stiftung, Siegfried-Gebhart-Stiftung, Bürgerstiftung Leutkirch und Elobau-Stiftung.

Alle Interessierten sind diesen Donnerstag, 20. Oktober, wieder ins Café Wille eingeladen. Es wird im Rahmen des offenen Sprachangebots ukrainisch gekocht und für die Kinder steht herbstliches Basteln von Blätter-Löwen auf dem Programm, kündigt Manuele an. Außerdem werde eine Vertreterin der gfi gGmbH in Wangen mit ihrem Projekt „FemEmpowerment“ vor Ort sein. Dieses Projekt biete zusätzlich Unterstützung bei speziellen Fragen rund um das Thema „Integration für Frauen".