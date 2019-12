Gelockerte Radschrauben und Nagel im Reifen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben laut Polizeibericht in Leutkirch an einem in der Brühlstraße abgestellten Nissan Micra die Radschrauben des linken vorderen Reifens gelockert. An einem ebenfalls dort geparkten PKW Citroen C4 wurde ein Nagel in den hinteren rechten Reifen eingebracht. Geschehen sein muss dass laut Polizei im Zeitraum von Donnerstag, 5. Dezember, bis Dienstag, 10. Dezember. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.