Geldmappe aus Reformhaus gestohlen

Eine Geldmappe mit einem vierstelligen Bargeldbetrag wurde am Samstag in der Zeit zwischen 9 und 10.50 Uhr aus dem Reformhaus in der Evangelischen Kirchgasse in Leutkirch gestohlen. Die Geldmappe war laut Polizeibericht in einem Nebenraum zum Verkaufsraum abgelegt, der nur durch einen Vorhang abgetrennt war. Der Täter schlich sich wohl vom Verkaufsraum in diesen Nebenraum und stahl die Mappe.

Eventuell fiel der anwesenden Kundschaft jemand auf, der zur Tatzeit in diesem Raum verschwand oder aus diesem herauskam. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.