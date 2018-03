Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

In einem unbeobachteten Moment hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag gegen 14.45 Uhr aus dem Einkaufswagen einer Kundin in der Gartenabteilung eines Baumarkts in der Zeppelinstraße, deren braunen Ledergeldbeutel der Marke „Liebeskind“ mit einhundert Euro Bargeld, drei EC-Karten und anderen persönlichen Papieren, entwendet. Das berichtet die Polizei.

Personen, die Verdächtiges in dem Einkaufsmarkt beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.