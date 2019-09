Ein Unbekannter hat laut Polizei zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, aus einem in der Wangener Straße in Leutkirch abgestellten Pkw einen Ledergeldbeutel der Marke „Michael Kors“ in den Farben Weiß, Schwarz und Gold gestohlen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Geldbörse geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu informieren.