Geigen-Professor stellt Eigenkomposition vor

Seit 2004 ist der Hamburger Geigenprofessor Christoph Schickedanz Dozent bei der Sommerakademie Leutkirch. Das Leutkircher Klassik-Publikum kennt ihn von seinen Auftritten bei der Sommerakademie und in der Konzertreihe „Leutkircher Klassik“ als herausragenden Violinisten. Laut Pressemitteilung stellt er sich nun beim Eröffnungskonzert am Montag, 29. Juli, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch erstmals auch als Komponist vor.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Roland Glassl (Viola), Jan Ickert (Violoncello) und Alexei Petrov (Klavier) spielt Schickedanz ein dreisätziges Klavierquartett, das er 2017/2018 selbst geschrieben hat. Die Sätze tragen die Bezeichnungen „Introduzione“, „Scherzo sarcastico“ und „Finale“. Nach der umjubelten Uraufführung des Quartetts bei den Otzberger Sommerkonzerten 2018 erklingt Schickedanz‘ Klavierquartett in der Leutkircher Festhalle zum zweiten Mal in einem Konzert. Die „Nach-Premiere“ ist eingebettet in eine erlesene Auswahl hochinteressanter Streicherliteratur. Sie reicht von der Romantik zur Moderne, wie es in der Ankündigung heißt. Beim großen Abschlusskonzert der Sommerakademie werden am Donnerstag, 8. August, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch ausgewählte Studenten zu hören sein.

Zum Auftakt des Eröffnungskonzerts spielen Christoph Schickedanz (Violine) Roland Glassl (Viola) und Jan Ickert (Violoncello) die heiter-volksliedhafte „Aubade“ (Morgenlied, Morgenständchen) des rumänischen Romantikers George Enescu (1881 bis 1955). Begleitet von seiner Frau Cornelia Glassl interpretiert anschließend der künstlerische Leiter der Sommerakademie, der in München lehrende Viola-Professor Roland Glassl, den ersten Satz (Allegro moderato) der unvollendeten Sonate in d-moll für Bratsche und Klavier von Michael Glinka (1804 bis 1857).

Mit den „Drei Stücken für Violoncello und Klavier“ von Nadia Boulanger (1887 bis 1979) präsentiert sich Cellist Jan Ickert erstmals dem Leutkircher Publikum als Solist. Er wird begleitet von der Frankfurter Pianistin Tomoko Ichinose. Ein Höhepunkt dürfte laut Vorschau das Klavierquartett von Christoph Schickedanz (geb. 1969) sein. Alexei Petrov, Pianist aus Minsk (Weißrussland), wird am Bösendorfer in der Festhalle sitzen.

Nach der Pause spielt Schickedanz gemeinsam mit Petrov „Introduction & Allegro appasionato“ des spätromantischen Komponisten Friedrich Gernsheim (1839 bis 1916), ehe die Professoren gemeinsam mit Alexei Petrov noch einmal ein Klavierquartett aufführen – das unter Opus 6 notierte Quartett in E-Dur des Schweizers Hermann Goetz (1840 bis 1916), dessen Kammermusik von Mozart und Mendelssohn inspiriert ist. Im 16. Jahr sind Roland Glassl (München/Viola) und Christoph Schickedanz (Hamburg, Violine) nun Dozenten bei der Sommerakademie Leutkirch. Neu dabei ist der junge Cello-Professor Jan Ickert (Frankfurt). Der weißrussische Klavier-Professor Alexei Petrov ist bereits zum elften Mal als Klavierbegleiter der Geigenklasse bei der Sommerakademie. Cornelia Glassl begleitet als Pianistin die Bratschenklasse.

An der 16. Sommerakademie Leutkirch nehmen 35 Musikstudenten und Schüler aus Deutschland, dem europäischen Ausland, Japan, China, Taiwan, Korea, Hongkong und den USA teil.