Bei einem Unfall auf der A96 ist am MIttwochnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war vermutlich Unachtsamkeit die Ursache. So war der Autofahrer am Mittwoch gegen17.45 Uhr auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch Süd zu weit nach links geriet und mit der Fahrerseite die Mittelschutzplanken streifte.