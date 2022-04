Gefälschte Lenkzeiten bei zwei Lkw-Fahrern

Am Ostersonntag wurden bei Verkehrskontrollen an der A 96 bei Leutkirch zwei Sattelzüge mit auffälligen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Ein 50-jährige Lenker eines Lkw führte in seiner Jackentasche zwei weitere, auf andere Namen ausgestellte Fahrerkarten mit, welche augenscheinlich auch eingesetzt wurden. Beim zweiten Sattelzug führte der 33-jährigen Fahrzeugführer eine weitere, nicht auf seinen Namen ausgestellte Fahrerkarte bei sich, wie sich die Polizei berichtet. Augenscheinlich gelangte auch diese unerlaubt zum Einsatz.

Beide Lkw-Fahrer sind ausländische Staatsangehörige und fahren ihre 40-Tonner im europäischen Güterverkehr. Nach Einbeziehung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden von beiden Fahrern jeweils 2000 Euro Sicherheitsleistung erhoben. Zudem wurden die offensichtlich missbräuchlich eingesetzten Fahrerkarten sichergestellt.