Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige am 21. Juli

Anlässlich des bundesweit veranstalteten „Internationalen Gedenktags für verstorbene Drogengebraucher*innen“ lädt der Leutkircher Elternkreis Suchtgefährdeter und Suchtkranker am Sonntag, 21. Juli, zu einer Zusammenkunft. Beginn auf dem Martin-Luther-Platz vor der Dreifaltigkeitskirche ist laut Ankündigung um 19 Uhr. Mit Gedichten und Texten soll an diesem Abend an die verstorbenen Drogenabhängigen erinnert werden. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Dudelsackmusik.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, soll mit dem Gedenktag an die Bedeutung der kommunalen Suchthilfe erinnert werden. Hier, so der Veranstalter, liege bei der Betreuung und Versorgung von Suchtkranken in Deutschland „einiges im Argen“. Eine flächendeckende und gute Versorgung von Suchthilfeangeboten und deren zweckmäßige Vernetzung scheitere oftmals an ungenügender Finanzierung. Insbesondere in ländlichen Gebieten wie dem Allgäu hätten es Betroffene schwer, die wenigen Hilfsangebote zu nutzen. Daher müssten Länder und Kommunen mehr in die Suchthilfe investieren. Auf diese Forderung will der Elternkreis bei der Veranstaltung am 21. Juli ebenfalls aufmerksam machen.