Gebrazhofener Volleyballer gewinnen das Double

Nach gewonnener Meisterschaft haben die Volleyballer des SV Gebrazhofen auch den Bezirkspokal gewonnen. Im Halbfinale wartete zunächst die VSG Illertal aus der A-Klasse, im Finale traf der SVG unerwartet auf den VfB Ulm III aus der B-Klasse.

Der Start des SVG gegen Illertal war etwas nervös. Noch stand die Annahme nicht wie gewohnt. Nach und nach fanden die Hausherren jedoch in die Partie und gewannen den ersten Satz mit 25:18. Nun stand das Team aus dem Allgäu besser und kam im zweiten Durchgang zu gewohnter Form (25:10). Im letzten Satz hatte die VSG nicht mehr viel entgegen usetzen und gab auch diesen letztlich deutlich ab (25:14).

Im Finale standen sich der Favorit aus Gebrazhofen und das Überraschungsteam aus Ulm gegenüber. Gebrazhofen startete mit einer blockstarken Reihe, um der jungen gegnerischen Mannschaft gleich eine Aufgabe zu geben. Aus einer soliden Annahme heraus verteilten beide SVG-Zuspieler die Bälle hervorragend auf ihre Angreifer. Der erste Satz ging mit 25:16 an die Hausherren. In den folgenden Sätzen ergab sich dasselbe Bild. Ulm kam zwar immer wieder zu sehenswerten Punkten. Jedoch hatten die Gebrazhofener stets eine Antwort parat. Die beiden folgenden Sätze gingen ebenfalls mit 25:16 ans Heimteam, das in eigener Halle von Pokalwart Ekkehard Bischof den Pokal überreicht bekam.