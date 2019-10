Gebrazhofen siegt auswärts klar

Die Volleyballer des SV Gebrazhofen können von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Am ersten Spieltag gab in eigener Halle zunächst einen 3:0-Sieg gegen die SG Volley Neckar-Teck II. In der zweiten Partie verloren die Gebrazhofener allerdings mit 0:3 gegen die TSG Eislingen. Am vergangenen Wochenende stand zum zweiten Spieltag eine Auswärtsfahrt zum Aufsteiger TSV Flacht an. Dort feierten die Allgäuer einen 3:1-Sieg

Als Meister der Bezirksliga spielt der TSV nun wieder in der Landesliga Süd – die Mannschaft aus Gebrazhofen spielt bereits im sechsten Jahr in der Landesliga. Beide Mannschaften sind sich letztlich dennoch beinahe unbekannt. Aus bisher zwei Aufeinandertreffen resultierte jeweils ein 3:0-Sieg für eine Seite. Das letzte Duell lag allerdings bereits vier Jahre zurück.

Gute Aufschläge und Blocks

Bereits beim Eintreffen in der gegnerischen Halle wurde dem SV Gebrazhofen klar, wo der Anspruch der Gastgeber liegt. Das Umfeld so aufgezogen, wie es der SVG laut Mitteilung eher in der Bundesliga erwartet hätte. Auch beim Einspielen war deutlich, dass ein guter Gegner gegenüberstand. Jedoch ließen sich die Allgäuer von alldem nicht beeindrucken und starteten gut in das Match. Bis zum Stand von 19:21 aus Sicht der Gäste war es eine offene Partie, ehe Gebrazhofen seine Erfahrung ausspielte und zu einem 25:22-Satzerfolg kam. Ausschlaggebend hierbei waren eine solide Blockleistung und gute Aufschläge, die die gegnerische Annahme ein ums andere Mal beschäftigten.

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild. Immer wieder wurden Angriffe beider Seiten durch die Blockspieler entschärft und die Abwehrreihen fingen die Bälle ab. Konditionell verlangen solche Spiele einiges ab, weshalb sich dann auch Fehler einschlichen. Wieder behielt Flacht lange die Oberhand und war am Satzende in Front, jedoch fand Gebrazhofen in genau diesem Moment zu alter Stärke im Aufschlag und gewann den Satz mit sieben Punkte in Folge (25:21).

Im dritten Satz stellte der TSV etwas um, auch die Art des Spiels änderte sich. Gebrazhofen musste lange auf eine eigene Reaktion warten. Der Gegner zog weit davon und schaffte durch den 25:22-Satzerfolg zurück. Danach besannen sich die Allgäuer wieder auf ihre Stärken, schlugen besser auf und zeigten eine gute Leistung im Blockspiel. Flacht fand nur gelegentlich Mittel dagegen und ließ auch im eigenen Spiel nach. Nachdem die Gäste Mitte des Satzes leicht davonzogen, zeigte sich Resignation beim Gastgeber. Gebrazhofen spielte den Satz konzentriert zu Ende (25:21), gewann die Begegnung mit 3:1 und sackte wichtige drei Punkte ein.