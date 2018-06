Gebrazhofen liefert Rottenburg einen packenden Pokalfight

In der zweiten Runde des VLW-Pokals hat der Landesliganeuling SV Gebrazhofen die zweite Mannschaft des TV Rottenburg empfangen. Auch wenn der haushohe Favorit aus der 3. Liga schlussendlich in die nächste Runde einzog, bekamen die Zuschauer überraschenderweise einen überaus spannenden Pokalfight geboten.

Die SVGler präsentierten sich an diesem Tag in bester Form und top motiviert. Gebrazhofen konnte stets durch schnelle Pässe den gegnerischen Block ausspielen wohingegen Rottenburg seine Erfahrung und körperliche Überlegenheit ausspielte. Erst gegen Satzende konnten sich die Gäste aus der Volleyballhochburg am Neckar entscheidend absetzen und sicherten sich diesen mit 25:21. Das Spiel ging im zweiten Satz unverändert ausgeglichen weiter. Diesesmal lag beim Stand von 22:20 aus Sicht der Hausherren die Überraschung in Form eines Satzgewinns förmlich in der Luft. Am Ende hieß es aber 25:23 für den Favoriten.

Im dritten Durchgang zog der TVR in der Mitte des Satzes etwas davon (13:8). Die Hausherren spielten zwar weiterhin Volleyball auf sehr hohem Niveau, konnten aber nicht mehr gefährlich heran kommen und somit ging auch dieser Satz an die Gäste aus der Bistumsstadt (25:19).

Euphorischer Beifall

Der euphorische Beifall der Zuschauer war jedoch Bestätigung genug um zu wissen, dass die Performance der Gebrazhofener beeindruckend war . Mittelangreifer Thomas Thalheimer dazu: „Wir sind topmotiviert in die Partie gegangen und haben am oberen Rand unserer Möglichkeiten gespielt. Gegen so eine Mannschaft zu verlieren, ist wahrlich keine Schande. Schade ist nur, dass uns kein Satzgewinn gelungen ist. Dieser wäre heute drin gewesen.“

Für den SVG spielten: Armin Bemetz, Ingo Kolaschnik, Manuel Menig, Fabian Notz, Michael Pätzold, Oliver Riess, Andreas Schmid, Markus Schmid, Ilias Theiß, Thomas Thalheimer, Alexander Warnke und Elias Zimmermann.

Bereits am kommende Wochenende empfangen die SVG-ler den Tabellenführer aus Flacht und den Tabellenvierten aus Ravensburg. Die Truppe um Trainer Kolaschnik erwartet dabei ein heißer Tanz gegen zwei ganz starke Gegner. Mit zwei Siegen könnten sich die Gebrazhofener den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters sichern. Spielbeginn ist am Samstag, 12. Dezember, um 14Uhr in der Gebrazhofener Schulturnhalle.