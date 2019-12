Gebetskreis „Mütter hoffen und beten“ sagt Dankeschön

Das 15-jährige Bestehen des Gebetskreises „Mütter hoffen und beten“ ist mit einem Dankgottesdienst, Vorträgen und Austausch im Haus Regina Pacis gefeiert worden. Mehr als 600 Mal hat sich in der Hauskapelle ein kleinerer oder größerer Kreis Mütter und Großmütter, werdende und geistige Mütter versammelt, um für ihre eigenen Kinder und Familien und für Anliegen, die dem Kreis zugetragen werden, zu beten.

„Für die vielen Erlebnisse und Gebetserhörungen wollten wir zum Jubiläum Dankeschön sagen, gemeinsam feiern und neue Interessierte ansprechen“, sagen die beiden Gründerinnen des Leutkircher Gebetskreises Helene Utz und Gaby Prinz. Die Gebetsbewegung kam einst von England als „Mothers Prayer“ zum Festland. In Deutschland ist Margarete Dennenmoser aus Weingarten seit Jahrzehnten Initiatorin und Mentorin. Sie war es auch, die die Jubiläumsfeier im Regina Pacis zu einem besonderen Erlebnis für die zahlreichen Teilnehmerinnen, die aus unterschiedlichen Ländern kamen, gemacht hat.

„Mütter beten und hoffen“ findet jeden Dienstag um 20 Uhr in der Hauskapelle Regina Pacis statt, außer in den Ferien. Jeden zweiten Dienstag im Monat, am 10. Dezember, können „neue Frauen“ den Gebetskreis näher kennenlernen. Infos unter Telefon 0157/5460 3933 (Utz) oder 0170/834 8117 (Prinz).