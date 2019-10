Geben und Nehmen ohne einen Cent: So lief der Leutkircher Schenktag

Eine Wiederholung des Leutkircher Schenktags im Katholischen Gemeindehaus hat es am vergangenen Samstag gegeben. Hunderte von Besuchern strömten bei herrlichem Oktoberwetter in den Saal, um gut erhaltene und intakte Gegenstände abzugeben oder sich beschenken zu lassen.

Die Idee gibt es in anderen Orten im Kreis Ravensburg schon länger. Gut erhaltene Geräte, Spielsachen oder Kleidung, die man nicht mehr benutzt oder noch gar nie benutzt hat, abzugeben, um andere Menschen, die genau diese Gegenstände gerne möchten, glücklich zu machen.

Geld fließt an diesem Tag keines, denn jeder durfte sich an den Tischen bedienen und mitnehmen, so viel er tragen konnte – ohne etwas zu bezahlen. Um die hundert Spender brachten vormittags die Geschenke in großen Waschkörben ins Gemeindehaus. Hier wurden sie von dem 30-köpfigen Helferteam um Petra Wiedemann und Isabell Herrmann auf Funktionstüchtigkeit geprüft, sortiert und auf den Gabentischen drapiert.

Im Angebot waren Spielsachen, Geschirr, Bücher, Schuhe, Kleidung, elektronische Geräte, CDs, Haushaltswaren und vieles mehr. Dann kamen rund 200 Stöberer, die bereits am Eingang von den fleißigen Mitarbeitern mit kostenlosen Tragetaschen ausgestattet wurden. Anhand den Leuchtjacken, die jede ehrenamtliche Hilfe trug, wusste man sofort, an wen man sich bei Fragen wenden kann.

Roland Klingler, der mit seiner Familie gekommen war, findet die Aktion vom Familienzentrum St. Vincenz äußerst gelungen. Die Augen seiner Kinder strahlten. Was will man mehr? Auch Barbara Walke aus Leutkirch gefällt diese Art von Basar.

Eigentlich wollte sie zusammen mit ihren beiden Söhnen nur schauen und war mit dem Fahrrad gekommen. Das Bällebad und zahlreiche anderen Dinge passten allerdings nicht auf den Gepäckträger.

Eine andere Dame wiederum trug zwei Taschen und einen großen Reisekoffer aus dem Saal. Die leergeräumten Tische wurden nach und nach abgebaut. Und die Teile, die am Ende des Schenktags übrigblieben, gehen an den DRK Kleider- oder Tafelladen.

Die Veranstalter zeigten sich erneut sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung und auf die Frage auf ein nächstes Mal kam ein: „definitiv wieder.“ Die Helfer setzten sich aus der Jugend-Greenpeace-Gruppe, Handballern der TSG Leutkirch und vielen Freunden und Verwandten zusammen.