Gaunertrio will Einkaufswagenladung in Leutkirch klauen

Zwei Männer und eine Frau haben am Dienstagnachmittag in einem Discounter in der Isnyer Straße einen ganzen Einkaufswagen voll Ware im Wert von über 200 Euro gestohlen. Allerdings wurden sie gleich danach erwischt und flüchteten, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 17.30 Uhr machte ein Zeuge eine Mitarbeiterin des Marktes darauf aufmerksam, dass ein älterer Mann einen vollen Einkaufswagen nach draußen schiebe, ohne bezahlt zu haben. Die Mitarbeiterin lief sofort hinaus und sah den Dieb. Er war jetzt in Begleitung eines jüngeren Pärchens. Auf den Diebstahl hin angesprochen, ließ der Mann den Wagen stehen und lief davon. Das Pärchen trennte sich und verschwand versetzt ebenfalls in Richtung Isnyer Straße. Beide fielen bereits zuvor dadurch auf, dass sie darum bemüht waren, die automatischen Schiebetüren der Schleuse offen zu halten, um den Dieb samt Einkaufswagen passieren zu lassen.

Vom Gaunertrio liegt der Polizei folgende Täterbeschreibungen vor: Der Wagenschieber ist etwa 175 Zentimeter groß, Mitte 40, dick, schwarzhaarig mit grauen Stellen. Er trug rote Shorts und ein schwarzes T-Shirt. Der Mann des Pärchen ist 30 bis 35 Jahre und schlank. Er trug Bluejeans und ein Poloshirt. Die Frau erschien älter als 30, ist schlank, hat dunkles, glattes Haar und trug ein dunkelgraues Kleid.

Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte noch eine vierte Person, ein weiterer Mann, an der Aktion beteiligt gewesen sein. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 07561 / 84880.