Gassensänger und Gäste besingen den Frühling

„Die Luft ist warm und grün das Feld“, „ All das Blühen weit und breit“, „Die Vöglein in den Wäldern sind schon vom Schlaf erwacht“, „Zum Tanze da geht ein Mädel“ und „Heija nun hat uns Kinden ein End all Wintersleid“: An die einhundert Kehlen sangen strahlend wie das Wetter am Montag beim geschmückten Osterbrunnen in Schmidsfelden mit Frühlings-, Liebes- und Wanderlieder den lang erwarteten Lenz herbei.

Trefflich intoniert und animiert wurden die weitgehend bekannten Weisen von den Leutkircher Gassensängern unter Leitung von Gerda Neuschel. Manche der Gäste aus dem Allgäu und Oberschwaben nutzten noch die Gelegenheit zum Besuch des Glasperlenstudios, zu den Vorführungen von Glasbläser Stefan Michaelis und zur Eröffnung der Wanderausstellung des Umweltkreises „Die wilde Argen- Bilder einer bedrohten Landschaft“.