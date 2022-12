Gaskunden der Thüga wird bis Mitte Februar neuer Abschlag mitgeteilt

Gaskunden und -kundinnen der Thüga Energie müssen nicht selbst aktiv werden, um von den Entlastungen durch die Energiepreisbremse des Bundes zu profitieren. Sobald die Energiepreisbremse ausgestaltet und rechtlich geklärt ist, wird die Thüga Energie diese umgehend umsetzen und die Entlastungen an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Das teilt die Thüga Energie in einer Pressemeldung mit. Das Energieunternehmen ist in einigen Städten im Landkreis Ravensburg, so auch in Aulendorf und Bad Waldsee, Gasgrundversorger.

Wie die Thüga Energie weiter erläutert, hat die Energiepreisbremse zur Folge, dass die angekündigte Abschlagsanpassung verschoben wird. Kundinnen und Kunden der Thüga Energie erhalten bis spätestens Mitte Februar 2023 eine neue Abschlagsmitteilung. Bis dahin gelten die derzeitigen Abschläge weiter.

Entlastung durch Energiepreisbremse

Zum Hintergrund: Die Bundesregierung will die steigenden Energiekosten in Deutschland mit einer Energiepreisbremse abfedern. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sollen mit einer günstigeren Basisversorgung von den stark gestiegenen Energiekosten entlastet werden. Für ein Kontingent von 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs soll ein niedrigerer Gaspreis gelten. Die Maßnahmen sollen ab 1. März 2023 kommen und rückwirkend ab 1. Januar 2023 bis voraussichtlich Frühjahr 2024 gelten. Der Bundesrat will dies am 16. Dezember 2022 beschließen.