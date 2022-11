Gartenfigur zerstört

Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der zwischen Mittwoch und Montag in einer Gartenanlage in der Schillerstraße eine Engelsfigur kaputt gemacht hat. Das teilt die Polizei mit. Der Verursacher warf einen Kanister mit übelriechender Flüssigkeit in den Garten und traf die Statue. Die Flüssigkeit lief im Garten nicht aus. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 zu melden.