Galeriekreis zeigt Buch-Skulpturen

Mit einer ganz besonderen Kunstausstellung möchte der Galeriekreis Leutkirch vorab einen Beitrag zu den Baden-Württembergischen Literaturtagen liefern, die am Samstag, 17. Oktober beginnen. Anja Harms und Eberhard Müller-Fries zeigen unter dem Titel „Darf man…?“ im Kornhaus Künstlerbücher, Buchkunst und Buch-Skulpturen. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wird die Ausstellung ohne formelle Vernissage am Freitag, 9. Oktober, eröffnet. An diesem Abend werden die Künstler anwesend sein und im Gespräch mit Kultur-Fachbereichsleiter Karl-Anton Maucher um 18.15 und 19.45 Uhr in die Werkbetrachtung einführen.

Wenige Tage vor der Eröffnung der Baden-Württembergischen Literaturtage steht der Titel dieser Ausstellung wie ein leise zweifelndes Motto über dem Literaturfestival in Corona-Zeiten. Es ist die Anfangszeile eines Gedichts des Dadaisten Hans Arp – und es provoziert eine mutige Antwort: Selbstverständlich dürfe man, mit Abstand und der gebotenen Vorsicht. Über den gesamten Festivalzeitraum hinweg bis zum 14. November lädt die Leutkircher Galerie im Kornhaus Besucher zu einer sinnlich-haptischen Auseinandersetzung mit Texten und mit dem Medium Buch ein.

Anja Harms und Eberhard Müller-Fries arbeiten seit 2011 zusammen. Ihre Werke bewegen sich im Spannungsfeld von bildender Kunst und Literatur. Texte oder Textfragmente sind Basis ihrer gemeinsamen künstlerischen Ausdrucksweise, wie es in der Ankündigung heißt. Ausgangspunkt ihres künstlerischen Schaffens sei immer die Literatur, deren Sprach- und Klangbilder sie in eine moderne Formensprache übertragen.

Die Künstler, die von der Buchkunst (Harms) und von der Bildhauerei (Müller-Fries) kommen, spielen mit unterschiedlichsten Materialien und Techniken, hauchfeinen Japanpapieren oder Kupferdruckbütten, mit Tusche, Farben oder Holz, das zum Teil mit Feuer geschwärzt wird. Feine Drucktechnik, Bleisatz und Typografie, wird mit raffinierter Holzbearbeitung kombiniert. Dabei entstehen Künstlerbücher, raumgreifende Buchskulpturen, Objekte, lesbare Skulpturen, die in ihren Ausstellungen zu Raum-bezogenen Installationen verwoben werden.

Die Ausstellung kann bis 14. November zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Leutkirch besucht werden. Weitere Infos hierzu sowie zu den landesweiten Literatur tagen findet man im Internet unter www.buchskulpturen.de und www.bwlt2020.de