Galerie im Torhaus zeigt Zeichnungen der Gegenwart

Die Galerie im Torhaus in Leutkirch stellt in ihrer Winterausstellung die Zeichnung, die wohl älteste bildnerische Darstellungsweise, in den Vordergrund.

Zwei bekannte Künstler aus Oberschwaben, Dieter Konsek aus Wilhelmsdorf und Martin Oswald aus Weingarten zeigen laut Pressemitteilung der Galerie zusammen mit Doris Fend aus Götzis in Vorarlberg drei unterschiedliche, ganz individuelle Positionen in der Zeichnung der Gegenwart.

Die Ausstellung wird eröffnet am Sonntag, den 15. Dezember, um 11 Uhr in der Galerie im Torhaus in der Schneegasse 10. Im Rahmen eines Künstlergespräches können die Besucher die Aussteller und deren künstlerische Intentionen kennenlernen. Auch für Musikfreunde ist ein Highlight geboten, die Eröffnung wird mit Gitarrenspiel des in Leutkirch gebürtigen Musikers und Komponisten Manfred Junker begleitet.

Dieter Konsek verwendet charakteristische Verwitterungsformen alter Baumstämme als Grundlage für seine Bildkompositionen. Aus diesen Naturerlebnissen entwickelt er Bildstrukturen parallel zur Natur mit ganz persönlicher abstrakter Kalligrafie.

Die Zeichnungen von Martin Oswald, von der ursprünglichen Idee her an Landschaften erinnernd, leben von der gestisch geschwungenen Strichführung. Gleichsam als zeichnerische Installationen wirken die Lichtlinien, die, rückseitig von Lichtkästen illuminiert, frei im Hellen zu schweben scheinen.

Doris Fend reduziert die Zeichnung zu minimalistisch konkreten Lineaturen und Flächen, mal streng gebunden, dann mit Schwüngen aus spontanen Bewegungen: ein Spiel mit der Ausdehnung und der ausschnitthaft wirkenden Begrenzung des flächigen Raumes.