Gäste verlassen Lokal ohne zu bezahlen

Die Zeche von knapp 100 Euro geprellt haben zwei Männer am Sonntag kurz nach 17 Uhr in einem Restaurant in der Leutkircher Kornhausstraße.

Das Duo hatte laut Polizei unter anderem Getränke für andere Gäste bestellt und sich unverschämt gegenüber anderen Besuchern verhalten. Mutmaßlich um die Bedienung abzulenken, bestellten die beiden am Ende ihres Aufenthalts erneut zwei Getränke und ergriffen dann die Flucht in einem Auto.

Hinweise zu den beiden osteuropäischen Männern, von denen einer als schmächtig und mit vollem Haar, der andere als korpulent und mit Glatze beschrieben wurde, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 entgegen.