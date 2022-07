Gäste und Helfer genießen das Leutkircher Kinderfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause war es am 18. Juli, dem Kinderfestmontag, endlich wieder so weit. Auf der Wilhelmshöhe verköstigten die freiwilligen Helfer und Helferinnen des Fördervereins an ihrem Stand große und kleine Gäste mit feinen Kuchenkreationen und duftendem Kaffee. Ein besonderes Highlight waren in diesem Jahr die direkt vor Ort gebackenen „Belgischen Waffeln“, die zahlreiche Schleckermäulchen anlockten. Aber nicht nur die Gäste schwärmten, auch alle Helfer am Stand waren begeistert von der fröhlichen Stimmung, guten Laune und all den strahlenden Gesichtern, die das Leutkircher Kinderfest sichtlich in vollen Zügen genossen. Auf diesem Weg nochmals ein herzliches Dankeschön allen fleißigen Kuchenbäckern, helfenden Händen und Unterstützern des Fördervereins des HMG.

Die im vergangenen Herbst frisch gewählte Vorstandschaft des Fördervereins fühlt sich inzwischen schon als eingespieltes Team, was die Planung, Organisation und Umsetzung der jeweiligen Projekte angeht und blickt zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück.

Die Aufgaben und Aktionen im Förderverein gestalten sich unterschiedlich und abwechslungsreich: ob es um die Finanzplanung, Buchhaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder um einen Kuchenverkauf und Bewirtung beispielsweise in der Stadthalle geht - jeder kann hier seine Stärken ehrenamtlich einbringen, dabei viel Spaß haben und die Schüler und Schülerinnen des HMG tatkräftig unterstützen!

Auch Lust beim Förderverein des HMG mitzumachen? Hier geht‘s zur Anmeldung: https://www.hmg-leutkirch.de/schulleben/förderverein.html.