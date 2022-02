Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 89-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, wie die Polizei mitteilt. Eine 31 Jahre alte BMW-Fahrerin bog kurz nach 11 Uhr nach links von der Bachstraße in die Untere Grabenstraße ein. Die Seniorin überquerte indes mit ihrem Rollator die Straße. Obwohl die 31-Jährige die Frau erkannte und bremste, touchierte sie diese leicht. Die 89-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW der 31-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer beschleunigte seinen Wagen beim Vorbeifahren an der Unfallstelle so stark, dass er nun mit einem Bußgeld wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit rechnen muss.