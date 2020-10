Fußgänger wird bei Leutkirch von Traktor überrollt und stirbt

Ein Fußgänger ist in der Nähe von Leutkirch von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Der 66 Jahre alte Treckerfahrer wollte am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in eine Hofzufahrt abbiegen und übersah den 66-jährigen Fußgänger. Die herbeigerufene Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Traktorfahrer beim Abbiegen mit dem an der Front der Zugmaschine montierten Kreiselmähwerk den dunkel gekleideten Fußgänger erfasst, zu Boden gestoßen und anschließend überrollt. Der Traktorfahrer, der zunächst dachte, über einen Gegenstand gefahren zu sein, hielt an und entdeckte den am Boden liegenden Mann.

Wo genau um Leutkirch herum es zu diesem tragischen Unfall gekommen ist, dazu möchte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen, erklärt ein Sprecher auf SZ-Anfrage. Neben dem normalen Rettungsdienst sei aber auch ein Kriseninterventionsteam vor Ort gewesen. In einem solchen Fall, so der Sprecher, werden diese über die Rettungsleitstelle alarmiert.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das landwirtschaftliche Gespann beschlagnahmt und ein Sachverständiger hinzugezogen.