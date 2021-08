Fußballfans im Allgäu dürfen sich auf viele Ex-Profis freuen

Tickets für das „Spiel der Legenden“ in Leutkirch kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Tageskasse. Vorverkaufsstellen sind: Sportturbine in Wangen, Eiscafé Venezia, Kreissparkasse, Getränkemarkt Schüller und Getränke Wiggers in Leutkirch, Bäckerei Steinhauser in Diepoldshofen sowie Michael Walter Baustoffe in Isny.