Mit sieben Fahrzeugen und insgesamt über 40 Einsatzkräften sind die Freiwilligen Feuerwehren Leutkirch, Heggelbach und Willerazhofen am Dienstag gegen 19.20 Uhr nach Tautenhofen ausgerückt.

Wie die Polizei berichtet, war es in einem Einfamilienhaus an einem Stromanschluss am Dach zu einem Funkenflug gekommen.

Der Defekt konnte durch einen Techniker behoben werden, sodass die Feuerwehren nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten.